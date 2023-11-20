Hatay'da 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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