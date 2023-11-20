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        Hatay'da 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:41 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:41
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        Hatay'da 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.​​​​​​​

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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