Hatay'da 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.​​​​​​​

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 25 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​​​​​​​​​​