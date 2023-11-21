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        Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:40
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        Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.​​​​​​​

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 169 mermi, 8 şarjör, 32 silah parçası, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 doğal gaz sayacı, uyuşturucu hap ve 3 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında M.A.Ç. ve E.Ö, gözaltına alındı.

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