Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri ilçe merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, 169 mermi, 8 şarjör, 32 silah parçası, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 doğal gaz sayacı, uyuşturucu hap ve 3 gram esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında M.A.Ç. ve E.Ö, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.