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        Hatay'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Hatay'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:44 Güncelleme: 21.11.2023 - 23:05
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        Hatay'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Hatay'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Payas Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi.

        Buradan yürüyüşe başlayan grup, taşıdıkları döviz ve bayraklarla slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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