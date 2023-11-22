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        Samandağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan balıkçı teknesi kıyıya çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:06
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        Samandağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçı teknesi alabora oldu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan balıkçı teknesi kıyıya çekildi.

        İlçede etkili olan rüzgarda, denizdeki bir balıkçı teknesi ters döndü.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, tekneyi kıyıya çekti.

        Hasar oluşan tekne, vinçle karaya çıkarıldı.

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