CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, partisinin Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partisinin Hatay İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Şahbaz, beraberindeki CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığı çadırını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Şahbaz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak farklı bir çalışma yöntemi belirlediklerini ve tüm bakanlıkların çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Partilerinde bir "gölge kabine" oluşturulduğunu aktaran Şahbaz, kendisinin de Sağlık Bakanlığından sorumlu gölge kabine üyesi olarak görev yaptığını belirtti.

Şahbaz, bu anlamda deprem sonrası Hatay'da yaşanan sağlık sorunlarını yakından inceleyeceklerini dile getirdi.

Deprem sürecinde herkesin kenetlendiğine işaret eden Şahbaz, "Tüm acıları kalbimizde hissettik. Tabii ki burada yaşananlar kadar değildi ama hep birlikte bu depreme karşı koyarak, dayanışarak bir süreç yürüttük. Bundan sonra da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şahbaz, depremde çok sayıda sağlık çalışanın da hayatını kaybettiğini ve birçok sağlık kurumunun zarar gördüğünü ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Şahbaz, şöyle konuştu:

"Bizler sadece depreme dirençli şehirler değil, depreme dirençli sağlık sistemini de inşa etmek zorundayız. Sağlık bir insan hakkıdır ve tüm vatandaşlarımızın buna erişme hakkı vardır. Özellikle de deprem, sel gibi afet anlarında büyük yaralanmaların ve yıkımların yaşandığı dönemlerde sağlık hizmetinin ne kadar hayati önem taşıdığı da ortaya çıkmakta. Deprem bölgesinde tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetini alabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz."

Şahbaz, Hatay'da sağlık alanında yapacakları iki günlük incelemelerin sonunda ayrıntılı çalışma raporu hazırlayarak kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.