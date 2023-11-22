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        Hatay'da, Türk Kızılay kan bağış noktası açıldı

        Hatay'da, Türk Kızılay tarafından kan bağış noktasının açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:48
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        Hatay'da, Türk Kızılay kan bağış noktası açıldı
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        Hatay'da, Türk Kızılay tarafından kan bağış noktasının açılışı gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ndeki prefabrikten kan bağış noktasının açılışında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Millet olarak bu süreçte birlik ve beraberlikle yaraları sarmaya devam ettiklerini belirten Saygılı, "Devletimizin gücü, belediyelerimizin gayreti, Türk Kızılay dostlarının el birliğiyle, kurumların işbirliğiyle yavaş yavaş yaralar sarılıyor ama alacak epey daha yolumuz var." dedi.

        Saygılı, açılışını yaptıkları kan bağış noktasında emeği olan herkese teşekkür etti.

        Kan bağış noktasının herkes için hayırlı olmasını temenni eden Saygılı, "Burada inşallah sizler bilmediğiniz ve tanımadığınız insanlara kan vererek iyiliği bulaştıracaksınız. Allah'ın bize vermiş olduğu bu imkanı, kan bağışını, tanımadığımız, bilmediğimiz birilerine vererek onların hayata tutunmasını sağlamış olacağız. Tabiri yerindeyse kan kardeşi olacağız." diye konuştu.

        Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış da depremlerde, merkezde bulunan iki kan noktasından birinin yıkıldığını, diğerinin ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

        Belediyelerin katkılarıyla açılışını yaptıkları kan bağış noktasını oluşturduklarını belirten Özbakış, "İnşallah kan merkezimiz hayırlara vesile olur ve burada hastalarımıza şifa olur. Toplumun sıkıntılarının giderilmesi, yaralarının sarılması için destek olan, çalışan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından kan bağış noktasının açılışı gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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