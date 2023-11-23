Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan zanlılara yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik çalışma başlattı.
Kocatepe Mahallesi'nde çeşitli suçlardan aranan Y.Ö, M.A, Ö.Ö, S.Ö, H.B.H. ve H.Y. yakalandı.
Yakalanan şahıslardan H.B.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ilgili hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlıların ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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