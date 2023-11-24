Depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı süren kalıcı konutlar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, yapımı süren kalıcı konutlar FPV dronla görüntülendi.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, kentin 33 noktasında 32 bin 314 TOKİ konutunun yapımı sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 bin 665 konut, Anadolu Ajansı