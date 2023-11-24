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        Depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı süren kalıcı konutlar havadan görüntülendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, yapımı süren kalıcı konutlar FPV dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:01
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        Depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı süren kalıcı konutlar havadan görüntülendi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, yapımı süren kalıcı konutlar FPV dronla görüntülendi.

        Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, kentin 33 noktasında 32 bin 314 TOKİ konutunun yapımı sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında, merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 bin 665 konut, Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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