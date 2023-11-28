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        Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde ölü Akdeniz foku bulundu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde ölü fok balığı bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:07
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde ölü Akdeniz foku bulundu
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesi sahilinde ölü fok balığı bulundu.

        Sahilde yürüyüş yaparken hareketsiz bir fokla karşılaşan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Akdeniz cinsi fokun kafasının olmadığını tespit etti.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisi Esabil Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ölü fokun yaklaşık 1 metre 60 santimetre boyunda olduğunu söyledi.

        Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) Koordinatörü Cem Orkun Kıraç da fokun başka bir yerde öldüğünü ve akıntıyla Dörtyol sahiline vurduğunu değerlendirdiklerini kaydetti.

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