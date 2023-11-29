Hatay'da 2 firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

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