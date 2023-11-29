Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 28 bin 385 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş ve Dumlupınar mahallelerindeki 2 kıraathanede denetim yaptı.

Denetimde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 28 bin 385 lira ceza kesildi.

İş yeri sahipleri Ş.K. ve S.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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