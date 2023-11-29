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        Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 28 bin 385 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:07 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:13
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        Hatay'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 7 kişiye 28 bin 385 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş ve Dumlupınar mahallelerindeki 2 kıraathanede denetim yaptı.

        Denetimde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 28 bin 385 lira ceza kesildi.

        İş yeri sahipleri Ş.K. ve S.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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