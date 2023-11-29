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        Hatay'da 364 bin makaron ele geçirildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 364 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:13 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:18
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        Hatay'da 364 bin makaron ele geçirildi
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        Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 364 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Altınçağ Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreste 364 bin makaron ve 4,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        İş yeri sahibi S.A, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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