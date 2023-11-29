Hatay'da 364 bin makaron ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 364 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 364 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Altınçağ Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste 364 bin makaron ve 4,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
İş yeri sahibi S.A, gözaltına alındı.
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