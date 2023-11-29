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        Hatay'da siber dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde siber dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 18:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:41
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        Hatay'da siber dolandırıcılık iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde siber dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Emniyet güçleri, Ankara'da yaşayan H.S'nin internet üzerinden iş makinası almak için anlaştığı kişilere 950 bin lira gönderdiği ancak aracı alamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kimlikleri tespit edilen zanlılar H.T, H.C.A, F.E. ile A.D, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulundukları evde polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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