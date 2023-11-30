İskenderun'da deniz taşınca su basan yerlerde temizlik çalışmaları devam ediyor Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor.

İlçede 26 Kasım'da sağanak ve kuvvetli rüzgarla denizin taştığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'ndaki suyun büyük kısmı çekildi.

Vidanjörle suların çekildiği ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Hatay'ın yanı sıra Konya, Kayseri, Muğla, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Osmaniye'den gelen belediye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.