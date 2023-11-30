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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

        Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:00
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
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        Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

        Ekipler, Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 binanın çevresinde önlem aldı.

        Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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