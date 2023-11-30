Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Ekipler, Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 3 binanın çevresinde önlem aldı.

Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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