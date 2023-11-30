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        Hatay'da tabancayla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan koca gözaltına alındı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, tabancayla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan koca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:01
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        Hatay'da tabancayla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan koca gözaltına alındı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde, tabancayla bir kişiyi öldüren, eşini yaralayan koca gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, konteyner kentte kalan H.A, karısı E.A. ve İ.H.D. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında H.A, eşi E.A. ve İ.H.D'ye tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İ.H.D'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan E.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler, H.A'yı olay yerinde gözaltına aldı, tabancaya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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