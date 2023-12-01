İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması nedeniyle su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

İlçede 26 Kasım'da sağanak ve fırtınada yükselen denizin taştığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmalar sürüyor.

Suların büyük oranda çekildiği bölgede, AFAD, itfaiye, orman işletme, belediye ekipleri, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları yapıyor.

​​​​​​​Çalışmalara çevre illerden gelen belediye ekipleri de destek veriyor.

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