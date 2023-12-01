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        İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından "avukatın darbedildiği" iddiasına ilişkin açıklama:

        İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Avukat Bülent Akbay'ın adliye içerisinde darbedildiği, olay yerindeki işlemleri suçu soruşturmakta görevli makamların seyrettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:42
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        İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından "avukatın darbedildiği" iddiasına ilişkin açıklama:
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        İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Avukat Bülent Akbay'ın adliye içerisinde darbedildiği, olay yerindeki işlemleri suçu soruşturmakta görevli makamların seyrettiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, İskenderun Adliyesi önündeki yolda aracıyla giden Akbay'ın, başsavcılığa ait makam aracının şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştığı, sonrasında koruma ve şoförün, avukatı darbederek adliye binasına girdikleri, adliye içerisinde de darp eyleminin sürdüğüne dair medyada haberler yer aldığı belirtildi.

        Olayın 30 Kasım saat 08.35 sıralarında meydana geldiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İskenderun Adliyesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi arasında bulunan ve 25 Ekim 2023'te sivil araç trafiğine kapatılmasına karar verilen ancak düzenlemelerin halen bitmemesi nedeniyle fiili olarak sivil araçların da kullandığı çift şeritli yolda, avukat Bülent Akbay sevk ve idaresindeki araç ile yolu ortalayarak seyrettiği, görev yerine gitmeye çalışan ve içerisinde Cumhuriyet Başsavcısının da olduğu makam aracına yol vermeyerek geçişine engel olması üzerine şoför tarafından önce korna çalarak uyarılmıştır, ardından aracın makam aracı olduğu ve trafikte geçiş önceliğinin bulunduğu Bülent Akbay'a hatırlatılmıştır. Avukat Bülent Akbay'ın agresif tavırlar sergileyip hakaret ederek, bununla da yetinmeyip koruma polisine fiziki müdahalede bulunması üzerine, koruma polisi tarafından Bülent Akbay kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir. Arbede esnasında gerek Bülent Akbay gerekse koruma polisi yaralanmıştır."

        Açıklamada, olayın ardından kolluk kuvvetine işlemler için talimat verildiği, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısının da görev yeri olan adliyeye geçtiği bildirildi.

        Tartışmanın taraflarının adliyeye giriş yaptığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Bülent Akbay'ın adliye içerisinde de agresif tavırlarını sürdürmesi üzerine sakinleştikten sonra İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşebileceği, bu aşamada sağlıklı bir görüşme yapılmasının mümkün olmadığı kendisine belirtilmiştir. Olayla ilgili olarak tartışmanın taraflarının karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Bülent Akbay hakkında 'görevini yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine alenen hakaret ve ulaşım araçlarının alıkonulması' suçlarından, koruma polisi ve araç şoförü hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında olay yeri, güzergahı ve adliye binası içerindeki kamera görüntü kayıtları çıkarılmış, görgü ve bilgi tanıkları belirlenmiş, tartışmanın tarafı olan koruma polisinin emniyet mensubu olması nedeniyle, tahkikat işlemlerinin görevlendirilen cumhuriyet savcısı nezdinde İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı marifetiyle yapılması talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmekte olup bazı basın yayın organlarında yer alan 'Avukat Bülent Akbay'ın adliye içerisinde darbedildiği, olay yerindeki işlemleri suçu soruşturmakta görevli makamların seyrettiği' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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