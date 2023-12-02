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        İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:15
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        İskenderun'da denizin taşması sonucu su basan yerlerde temizlik çalışması sürüyor
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerinin yanı sıra cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

        İlçede 26 Kasım'da sağanak ve fırtınada yükselen denizin taştığı Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmalar, 11 ilden 300 AFAD gönüllüsü ve 20 farklı belediye ile kamu kurumundan 335 iş makinesiyle sürdürülüyor.

        Suların büyük oranda çekildiği bölgede, AFAD, itfaiye, orman işletme ile belediye, toplamda 1480 personelle temizlik çalışması yapıyor.

        Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, yazılı açıklamasında, kentte su baskını sonucunda 443 iş yeri ve 8 meskende zarar tespiti yapıldığını belirtti.

        Demiryürek, İller Bankasının da şehrin deprem nedeniyle zarar gören atık su arıtma ve yağmur suyu ünitelerini yeniden işler hale getirmek için çalıştığını kaydetti.

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