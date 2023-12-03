Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Saraykent Mahallesi'nde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

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