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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 03.12.2023 - 12:58
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 4 bina kontrollü yıkıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremler nedeniyle ağır hasar alan 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Saraykent Mahallesi'nde devam etti.

        Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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