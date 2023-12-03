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        Hatay merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı yakalandı

        Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:51
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        Hatay merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 44 zanlı yakalandı
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        Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 44 şüpheli gözaltına alındı.

        Telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu 74 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 zanlı yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Çağrı merkezi olarak kullanılan ofiste arama yapıldı

        Zanlıların çağrı merkezi olarak kullandığı, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki ofiste yapılan aramada, 5 bilgisayar, 6 cep telefonu, tablet, kayıt cihazı, para sayma makinesi ve flaş bellek ile telefon görüşmelerinde kullanılan metinler ele geçirildi.

        Adresinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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