ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:HatayMerkez

Hakemler: Sinem Tetik, Ahmet Murat Arıkanlı, Sait Nedim Çelik

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 35, Öykü Canlıel 6, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 5, Elanur Demir, Brown 32, Sena Işık, Şara Baş

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 20, Bone 26, Günesh Denise Karaoğlan 4, Özge Kavurmacıoğlu 15, Delic, Henderson 30, Helin Boybeyi 2, Hazal Çetin, Arzu Asiye Özdemir 2

1. Periyot: 31-23

Devre: 40-53

3. Periyot: 56-73

HATAY

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