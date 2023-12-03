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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:01
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Sinem Tetik, Ahmet Murat Arıkanlı, Sait Nedim Çelik

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 35, Öykü Canlıel 6, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 5, Elanur Demir, Brown 32, Sena Işık, Şara Baş

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 20, Bone 26, Günesh Denise Karaoğlan 4, Özge Kavurmacıoğlu 15, Delic, Henderson 30, Helin Boybeyi 2, Hazal Çetin, Arzu Asiye Özdemir 2

        1. Periyot: 31-23

        Devre: 40-53

        3. Periyot: 56-73

        HATAY

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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