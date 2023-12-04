TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonundan, depremlerden etkilenen Hatay'da inceleme TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukların durumunu yerinde görmek için Hatay'da temaslarda bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukların durumunu yerinde görmek için Hatay'da temaslarda bulundu.

Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret eden komisyon üyeleri, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremden etkilenen çocuklar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak 4 gündür deprem bölgesinde bulunduklarını söyledi.

Depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Katırcıoğlu, bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen sarsıntıyı yaşayan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Katırcıoğlu, 6 Şubat'taki depremlerden en fazla Hatay'ın etkilendiğinin altını çizerek, bu yüzden Hatay'ı daha özel ve detaylı inceleyeceklerini, raporlarını da ona göre oluşturacaklarını anlattı.

Afetlerin en büyük acısını çocukların yaşadığını ifade eden Katırcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler de Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak çocukların deprem sonrası yaşadıklarına, iyileşme süreçlerine yakından bakmak istedik. Hem psikolojik olarak yaşadıkları travmalarla nasıl baş ettiler, kurumlarımız bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yaptı, eğitim hayatlarına katılımlarında, sınavlara hazırlanmada ve diğer süreçlerde geldikleri noktayı görmek bizim için önemliydi. Özellikle yakınlarını kaybeden öksüz, yetim kalan, ampute olan, uzuv kaybı yaşayan, başka şehre göç etmiş çocuklarımızın yaşadığı süreçlerle ilgili yerinde incelemeleri çok önemli gördük, heyetimizle birlikte buradayız."

Sonrasında kapsamlı bir rapor hazırlayacaklarını belirten Katırcıoğlu, depremin yaralarının sarılmasında emeği olanlara teşekkür etti.​

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Gazze'de soykırım yaşandığına, orada da en çok çocukların etkilendiğine dikkati çeken Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bunları televizyonlarda izliyoruz, bütün dünya izliyor ve ne yazık ki uluslararası kuruluşlar, büyük, gelişmiş, büyük ekonomisi olan 5 büyük ülke, Avrupa ülkeleri, Batı ne yazık ki sessiz kalıyor hatta açıktan destek verildiğine ne yazık ki şahit oluyoruz. Bir insan olarak insanlığımızdan da utandığımız anlar bence bunlar. Hep birlikte gördük ki uluslararası kuruluşların yaptırım güçlerinin bu alanda, Gazze'de kullanılmadığını, hayata geçirilmediğini görüyoruz. Buradan bir kez daha Çocuk Hakları Alt Komisyonu, TBMM, milletin vekilleri, bir anne ve baba olarak buna kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir an önce uluslararası kuruluşların, uluslararası hukuku işletmeleri gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız, diplomasi, bizzat görüşme ve birçok toplantılarla bu kuruluşları ve diğer ülkeleri bu konuda inisiyatif alma noktasında önemli çalışmalar yapıyor."

Heyet, daha sonra kentin çeşitli noktalarında bulunan konteyner kentleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.