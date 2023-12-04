Hatay'da bir kişi refüjde ölü bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kişi refüjde ölü bulundu.

Ocaklı Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerde yatan kişinin Ercan Kaya (48) olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaya'nın cesedi otopsi için Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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