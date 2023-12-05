Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen hırsızlık şüphelisi G.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.