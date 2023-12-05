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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 05.12.2023 - 12:25
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan 3 bina kontrollü yıkıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, Esentepe Mahallesi'nde devam etti.

        Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı 3 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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