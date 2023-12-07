Hatay'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde fuhuş için yer temin eden ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Operasyonda, "fuhuş yaptırma, fuhşa teşvik ve aracılık etme veya yer temin etme" suçundan aranan K.R. yakalandı.
Gözaltına alınan K.R. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın, sınır dışı edildi.
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