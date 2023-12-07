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        Hatay'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:03
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        Hatay'da fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'nde fuhuş için yer temin eden ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Operasyonda, "fuhuş yaptırma, fuhşa teşvik ve aracılık etme veya yer temin etme" suçundan aranan K.R. yakalandı.

        Gözaltına alınan K.R. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın, sınır dışı edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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