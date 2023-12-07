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        İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların yakınında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:38
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        İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı
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        Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların yakınında denetim gerçekleştirdi.

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini eğitim kurumlarının çevresinde sürdürdü.

        Çocuk Şubesi koordinesindeki çalışmaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şubelerinden ekipler de katıldı.

        Oyun salonları ile işletmeleri kontrol eden polis, uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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