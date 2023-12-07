İskenderun'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, okulların yakınında denetim gerçekleştirdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini eğitim kurumlarının çevresinde sürdürdü.

Çocuk Şubesi koordinesindeki çalışmaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şubelerinden ekipler de katıldı.

Oyun salonları ile işletmeleri kontrol eden polis, uyarılarda bulundu.

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