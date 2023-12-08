YÖK Başkanı Erol Özvar, Hatay'da Akademik Yükselme Töreni'nde konuştu:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, etki değeri yüksek ve nitelikli yayın sayısının artmasını, kalite odaklı yükseköğretim anlayışını desteklemesi bakımından teşvik ettiklerini belirtti.

Özvar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Yükselme Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Özvar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla Hatay'ın etkilendiğini belirtti.

Deprem bölgelerinde bulunan tüm üniversitelerin de afetten ciddi şekilde etkilendiğini aktaran Özvar, bu süreçte tüm imkanlarıyla onların yanlarında olduklarını söyledi.

Özvar, depremden sonra da üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmesini önemsediklerini, bu konuda da gerekli desteği sağladıklarını belirtti.

Büyük zorluklara ve acılara rağmen üniversiteye sahip çıkan akademisyenlere teşekkür eden Özvar, "Her bir hocamızı tebrik ediyorum. Bu hakikaten bizler açısından da önemli bir motivasyon kaynağı. Hocalarımızın başka yerlere göç etmeden üniversiteye sahip çıkmaları, eğitim-öğretim konusunda ısrar etmeleri, bilimsel çalışmalarını yapmak için gayret sarf etmeleri bu ülkenin canlılığının hayatiyetinin temel göstergesidir." ifadesini kullandı.

Özvar, bilimsel üretkenliğe büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle etki değeri yüksek ve nitelikli yayın sayısının artmasını, kalite odaklı, yükseköğretim anlayışımızı desteklenmesi bakımından teşvik ediyoruz. Bu tür yayınların artmasıyla birlikte üniversitelerimizin uluslararası yönünün ve saygınlığının daha da artacağına inanıyoruz. Makale yayınlarının yanında yürütülen projeleri ve alınan patentleri de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Bunlar sayesinde teknolojik gelişme sağlanması, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ve etki değeri yüksek yayınlar yapılabilmesi ancak mümkün olabilmektedir."

Özvar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin depreme rağmen bu yıl yayın, proje ve patent alanlarında gösterdiği performansının dikkat çekici olduğunu, bunun diğer bütün üniversiteler için güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin yıl içinde Q1 sınıfında yer alan dergilerde 24, Q2 sınıfındaki dergilerde 84 yayının çıktığını, ayrıca ulusal ve uluslararası 45 proje gerçekleştirdiğini, 3 patent aldığını aktaran Özvar, üniversitenin elde ettiği bu sonuçların ümit verici olduğunu söyledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de konuşmasında üniversitede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından atama, ünvanda yükselme yapan ve akademik başarı gösteren akademisyenlere plaket verildi.