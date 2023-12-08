Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hasan Bülent Since ile anlaştı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Hasan Bülent Since getirildi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Hasan Bülent Since getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 13 yıldır takımın başında olan başantrenör Ahmet Çoban ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Başantrenörlük için takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Hasan Bülent Since ile anlaşıldığı kaydedildi.
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