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        Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hasan Bülent Since ile anlaştı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Hasan Bülent Since getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:37
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        Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Hasan Bülent Since ile anlaştı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da başantrenörlüğe Hasan Bülent Since getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 13 yıldır takımın başında olan başantrenör Ahmet Çoban ile yolların ayrıldığı belirtildi.

        Başantrenörlük için takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Hasan Bülent Since ile anlaşıldığı kaydedildi.

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