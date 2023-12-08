Hatay'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda 224,5 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşil Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste gerçekleştirilen aramada 224,5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan pres makinesi ele geçirildi, zanlı Y.A. yakalandı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.