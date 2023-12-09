Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

A.Y. idaresindeki 23 P 2710 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde, Süleyman Toprak'ın (16) kullandığı 31 VU 399 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Toprak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

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