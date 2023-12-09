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        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 00:53 Güncelleme: 09.12.2023 - 00:53
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        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        A.Y. idaresindeki 23 P 2710 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde, Süleyman Toprak'ın (16) kullandığı 31 VU 399 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Toprak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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