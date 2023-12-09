Hatay'da Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

Hatay'da lise öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından NATO Çadır Kenti'nde düzenlenen sınavda öğrenciler, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili soruları yanıtlamaya çalıştı.

Sınava 11 ilçedeki 30 okuldan 900 lise öğrencisi katıldı.