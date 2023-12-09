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        Hatay'da Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi

        Hatay'da lise öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:26
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        Hatay'da Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi
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        Hatay'da lise öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi sınavı düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından NATO Çadır Kenti'nde düzenlenen sınavda öğrenciler, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili soruları yanıtlamaya çalıştı.

        Sınava 11 ilçedeki 30 okuldan 900 lise öğrencisi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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