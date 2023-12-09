Hatay'da çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çukura düşen atı itfaiye kurtardı.

Numune Evler Mahallesi'nde atının otlaması için bıraktığı bölgede çukura düştüğünü gören kişi, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, atı bulunduğu alandan çıkardı.

Sağlık kontrolü yapılan at, sahibine teslim edildi.

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