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        Hatay'da çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çukura düşen atı itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:18 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:18
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        Hatay'da çukura düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı
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        Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çukura düşen atı itfaiye kurtardı.

        Numune Evler Mahallesi'nde atının otlaması için bıraktığı bölgede çukura düştüğünü gören kişi, itfaiyeye haber verdi.

        Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, atı bulunduğu alandan çıkardı.

        Sağlık kontrolü yapılan at, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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