Depremde iş yeri yıkılan güzellik uzmanı, Türk Kızılayın desteğiyle mesleğe döndü

SALİM TAŞ - Hatay'da iş yeri ve evinin bulunduğu bina depremde yıkılan 52 yaşındaki güzellik uzmanı Nilgün Işık, Türk Kızılayın Sosyoekonomik Güçlendirme Programı'nın katkısıyla açtığı işletmesinde müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Üç çocuk annesi Işık'ın, merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yaşadığı apartman Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki afette yıkıldı.

Enkaz altında kaldığı 14 yaşındaki oğlu Kadir ile yaklaşık 19 saat sonra yaralı kurtarılan Işık, hastanedeki tedavinin ardından evladıyla sağlığına kavuştu.

Işık, hem evini hem de binanın altındaki güzellik merkezini kaybetmesi nedeniyle hayatını, Güzelburç Mahallesi'ndeki konteynerde sürdürmeye başladı.

Mesleğe dönmek isteyen güzellik uzmanı Işık, 5 Ekim'de Türk Kızılayın başlattığı Sosyoekonomik Güçlendirme Programı'na başvurdu.

Başvurusu kabul edilen Işık, aldığı hibeyle geçen ay Güzelburç Mahallesi'nde açtığı iş yerinde yeniden müşterileriyle buluştu.

- "Yeni iş yerim için cihaz ve malzeme aldım"

Nilgün Işık, AA muhabirine, depremin ardından oğluyla 1,5 ay tedavi gördüklerini söyledi.

Afet nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirten Işık, "Ben Mersin'de, oğlum da Adana'da tedavi gördü. Hatay'a döndüğümüzde maalesef hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Depremde yıkılan ev ve iş yerimin enkazı bile kaldırılmıştı." dedi.

Işık, depremden 9 ay sonra işine kavuşmasına katkı sunan Türk Kızılaya teşekkür ederek, "Devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun. Türk Kızılay bana yardımcı oldu, maddi yardımda bulundu. Yeni iş yerim için cihaz ve malzeme aldım. Tekrar işime başladım." dedi.

Geçimini, mesleğini yaparak sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Işık, "Müşterim geldiğinde eski günlerimi hatırlıyorum. En azından ekmeğimizi kazanacak duruma geldik. Ayakta durabildiğim için çok mutluyum. Türk Kızılaya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Hatay'da 117 esnafa destek

Program sorumlusu Kader Tuna da çalışma kapsamında Hatay'da 117 esnafa 5 milyon 465 bin lira hibe sağladıklarını kaydetti.

Depremde iş yerini kaybeden esnafa destek olduklarını anlatan Tuna, "Projeyle esnafımızı destekleyip hayatı normalleştirmek istiyoruz. Bir şehrin var olması, esnafın varlığıyla başlıyor. Amacımız esnafımızın sirkülasyonuna bir nebze de olsa ışık tutmak, kıvılcım olmak." ifadesini kullandı.