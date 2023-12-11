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        İskenderun'da yakalanan 2 firari şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:50
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        İskenderun'da yakalanan 2 firari şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 firari şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ve G.E. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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