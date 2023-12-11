İskenderun'da yakalanan 2 firari şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 firari şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. ve G.E. tutuklandı.

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