Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hobi olarak başladığı ahşap oyuncak yapımını gelir kapısına dönüştürdü

        Hatay'da emekli olduktan sonra ahşap oyuncak yapımına merak saran Mustafa Sönmez, yaptığı ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hobi olarak başladığı ahşap oyuncak yapımını gelir kapısına dönüştürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da emekli olduktan sonra ahşap oyuncak yapımına merak saran Mustafa Sönmez, yaptığı ürünleri satarak kazanç sağlıyor.

        İskenderun ilçesinde yaşayan Mustafa Sönmez (59), uzun yıllar torna ustalığı yaparak ekmeğini kazandı.

        Yaklaşık 8 yıl önce emekli olan Sönmez, boş kaldığı süreçte oyalanmak için ahşap oyuncak yapımına merak sardı.

        Önce evinde vakit geçirmek için ahşaptan araba ve uçak gibi oyuncakların yanı sıra çeşitli süs eşyaları yapmaya başlayan Sönmez, 2018'de atölye kiraladı.

        Her geçen gün bu işe merakı daha da artan Sönmez, yaptığı ürünlerin beğenilmesiyle satışına da başladı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde atölyesi yıkılan Sönmez, ahşap oyuncak ve süs eşyası yapımını İskenderun Belediyesince kendisine tahsis edilen Sanat Sokağı'ndaki kulübede sürdürüyor.

        Mustafa Sönmez, AA muhabirine, hobi olarak başladığı ahşap oyuncak yapımının gelir kapısı haline geldiğini anlattı.

        Siparişe göre özel tasarım takılar da yaptığını ifade eden Sönmez, bu işi severek sürdürdüğünü belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        "Faruk Koca bana da..."
        "Faruk Koca bana da..."
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        3 gün ısınıyor sonra soğuk ve yağış...
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        Depremin yıktığı tarih yeniden canlanacak
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        1927'de inşa edilen binanın bir kısmı çöktü
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"
        Kayınvalide katilinden tüyler ürperten öneri!
        Kayınvalide katilinden tüyler ürperten öneri!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        5 yaşındaki oğlunu hastanede boğmuştu! Sıcak gelişme!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuğa kurşun yağmuru!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den PISA yorumu
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Mahkemeden ek gösterge kararı
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        Göçmen kaçakçılığına ağır darbe
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"
        "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremlerde az hasar alan kilise Noel için hazırlandı
        Hatay'da depremlerde az hasar alan kilise Noel için hazırlandı
        Depremlerin yıktığı Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek
        Depremlerin yıktığı Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek
        İskenderun'da yakalanan 2 firari şüpheli tutuklandı
        İskenderun'da yakalanan 2 firari şüpheli tutuklandı
        Depremde iş yeri yıkılan güzellik uzmanı, Türk Kızılayın desteğiyle mesleğe...
        Depremde iş yeri yıkılan güzellik uzmanı, Türk Kızılayın desteğiyle mesleğe...
        Hatay'da depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi
        Hatay'da depremde 81 kişinin öldüğü binada "özensiz işçilik" tespit edildi
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü