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        Hatay'da iş makinesinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, iş makinesinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 17:51 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:51
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        Hatay'da iş makinesinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, iş makinesinin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

        Fatih K'nin idaresindeki iş makinesi, Yeşil Mahallesi'nde bisikletiyle yan yoldan gelen Mustafa D'ye (7) çarptı.

        İş makinesinin üstünden geçtiği çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çocuğun ayağının kırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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