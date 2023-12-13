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        Hatay'da depremlerde hasar alan Karayolları 53. Şubesi Şefliği binası kontrollü yıkıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Karayolları 53. Şube Şefliği binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:01 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:06
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        Hatay'da depremlerde hasar alan Karayolları 53. Şubesi Şefliği binası kontrollü yıkıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Karayolları 53. Şube Şefliği binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, kent genelinde devam etti.

        Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Odabaşı Mahallesi'ndeki Karayolları 53. Şube Şefliği binası, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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