Hatay'da depremlerde hasar alan Karayolları 53. Şubesi Şefliği binası kontrollü yıkıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan Karayolları 53. Şube Şefliği binasının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, kent genelinde devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Odabaşı Mahallesi'ndeki Karayolları 53. Şube Şefliği binası, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı, çıkan moloz kamyonlarla enkaz döküm alanına taşındı.

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