Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Fatih Güler, Uğur Yüksel, Özkan Çağlayan

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 24, Öykü Canlıel 2, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak, Elanur Demir 7, Pardee 22, Brown 10

        Çankaya Üniversitesi: Walker 21, Fontaine 12, Gülse Uğur 4, Melike Yalçınkaya 2, McCarty-Williams 30, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 3, Louis 19

        1. Periyot: 22-24

        Devre: 51-44

        3. Periyot: 65-66

        HATAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Baba ile 2 oğlunu vurmuştu! Kamera görüntüsü ortaya çıktı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        İskenderun Acil Durum Hastanesinde 2 bin 380 poliklinik hizmeti verildi
        İskenderun Acil Durum Hastanesinde 2 bin 380 poliklinik hizmeti verildi
        Hatay'da deprem konutlarının teslimi için geri sayım başladı
        Hatay'da deprem konutlarının teslimi için geri sayım başladı
        Hatay'da depremzede öğrenciler için "Askıda Kitap" uygulaması
        Hatay'da depremzede öğrenciler için "Askıda Kitap" uygulaması
        Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu...
        Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu...
        Hatay'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama
        Hatay'da göçmen kaçakçılığından 2 tutuklama
        Hatayspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor
        Hatayspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürüyor