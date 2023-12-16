ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:HatayMerkez

Hakemler: Fatih Güler, Uğur Yüksel, Özkan Çağlayan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 24, Öykü Canlıel 2, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak, Elanur Demir 7, Pardee 22, Brown 10

Çankaya Üniversitesi: Walker 21, Fontaine 12, Gülse Uğur 4, Melike Yalçınkaya 2, McCarty-Williams 30, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 3, Louis 19

1. Periyot: 22-24

Devre: 51-44

3. Periyot: 65-66

HATAY

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