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        Hatay'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye çıkardı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:32
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        Hatay'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye çıkardı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bir köpeğin düştüğü kuyuda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği çıkardı.

        Yara almadığı görülen köpeğe su ve yiyecek verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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