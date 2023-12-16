Hatay'da kuyuya düşen sahipsiz köpeği itfaiye çıkardı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir köpeğin düştüğü kuyuda mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği çıkardı.

Yara almadığı görülen köpeğe su ve yiyecek verildi.

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