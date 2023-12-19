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        İskenderun'daki 3 bin 986 deprem konutunun inşası sürüyor

        LALE KÖKLÜ/ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat depremlerin yıkıma neden olduğu İskenderun ilçesinde temeli atılan 3 bin 986 deprem konutunda çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:42
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        İskenderun'daki 3 bin 986 deprem konutunun inşası sürüyor
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        LALE KÖKLÜ/ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat depremlerin yıkıma neden olduğu İskenderun ilçesinde temeli atılan 3 bin 986 deprem konutunda çalışmalar sürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar kapsamında, İskenderun ilçesinde Düğünyurdu, Aşkarbeyli ve Cebike mahallelerinde 3 bin 986 afet konutunun temeli atıldı.

        Kaba inşaatı tamamlanan 4 binadaki dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılmaya başlanan 120 dairenin, çevre düzenlemesinin ardından ocak ayı itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, TOKİ marifetiyle il genelinde 33 noktada 32 bin 314 kalıcı konutta çalışmalara devam edildiğini anlattı.

        Bunlardan 1828'inin 2+1, 30 bin 436'sının ise 3+1 şeklinde planlandığını aktaran Masatlı, "6 Şubat ve devamındaki depremlerde ilimiz genelinde 80 bin 325 bina ya yıkık ya da ağır hasarlı olarak envanterimize girdi. Bunlarla ilgili enkaz çalışmalarına başladık ve şu an itibarıyla yüzde 94'lere geldik. Tabii depremin sonuçları itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman söylemişti, 'Biz açta ve açıkta hiçbir insanımızı bırakmayacağız' diye. İşte bu talimattan da hareketle ilimiz genelinde 4 farklı şekilde konut inşaatına başlandı." diye konuştu.

        Masatlı, bunlardan birinin TOKİ tarafından yaptırılan, ikincisinin kırsal konut, üçüncüsünün kentsel dönüşüm olarak başlanılan konut uygulamaları olduğunu, sonuncusunun ise yerinde dönüşüm şeklinde planlandığını belirtti.

        İskenderun'daki kalıcı konutlarda çalışmaların sürdüğüne işaret eden Masatlı, "Düğünyurdu Mahallemizde 492, Aşkarbeyli Mahallesi'nde 959, Cebike Mahallesi'nde de 2 bin 535 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Ocak başı itibarıyla Düğünyurdu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4 binamızda toplam 120 daire hak sahiplerine teslim edilecek. O gün de bu mutluluğu, sevinci inşallah hep beraber yaşarız." dedi.

        İskenderun ilçesine yapılan deprem konutlarının eski TOKİ evlerinin yakınında olduğuna dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

        "Burası kayalık bir bölge. İskenderun'umuzun da en güzel, nezih bölgelerinden bir tanesi. Tabii burada normalde bir yaşam da vardı. Normalde bir yaşamın olması buraya yapılacak yeni konutlarda da olması gereken yaşama katkı sunacaktır. Hemen biraz ötemizde de yakın zamanda açtığımız 200 yataklı İskenderun Acil Durum Hastanemiz var. Yani bir vatandaş burada yaşamaya başladığında hemen hemen her tür ihtiyacını bu bölgede giderecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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