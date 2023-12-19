Hatay'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi

Dörtyol ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenledi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, iki gün sürecek kermese verilen destek veren herkese teşekkür etti.

Altay, kermes sonunda elde edilen gelirin AFAD ve İHH aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağı belirtti.

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