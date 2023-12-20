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        Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatında sona gelindi

        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta yapımına başlanan 400 yataklı Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:17
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        Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatında sona gelindi
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        LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta yapımına başlanan 400 yataklı Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

        Merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde 57 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 122 bin metrekare alanda kurulan hastanenin inşaat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

        Temeli 24 Mart'ta atılan ve çok sayıda personelle çalışmaların sürdüğü hastane inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı.

        Tüm branşlarda hizmet verecek, 2 katlı çelik yapı olarak inşa edilen hastanenin, gelecek ay hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

        Yeni yılda kent genelinde sağlık alanındaki ihtiyaçlara büyük oranda cevap verecek hastanede, 72 poliklinik, 89 yoğun bakım yatağı, 11 ameliyathane, 8 diyaliz, 13 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam kapasiteli laboratuvar, KVC (Kalp ve Damar Cerrahi) Merkezi, bilgisayarlı tomografi, 16 fizik tedavi ve rehabilitasyon alanı, 18 onkoloji alanı, 3 endoskopi, 2 anjiyografi ve yanık ünitesi yer alacak.

        - "Her tür sağlık sorununa hizmet edecektir"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, 6 Şubat ve devamındaki depremlerde yıkılan veya ağır hasar alan yapıların arasında hastanelerin de olduğunu söyledi.

        Sağlık alanındaki ihtiyaçları karşılamak için çalışmaların süratle sürdüğünü ve bunlardan birinin de Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi olduğunu ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

        "Hastanemiz bitme noktasına geldi, yüzde 90'lar seviyesindeyiz. Hastanemiz 400 yatak kapasitesine sahip olup vatandaşlarımızın her tür sağlık ihtiyacına, sağlık sorununa hizmet edecektir. Yeni yılda başta merkez ilçemiz Antakya'mızın olmak üzere ilimizin sağlık alanındaki bütün ihtiyaçlarıyla ilgili bu hastanemizin kullanılacağını düşünüyoruz, öngörüyoruz. Şimdiden ilimize ve hastanemize gelen tüm hastalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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