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        Hatay'da gönüllü gençlerden depremzede çocuklara moral etkinliği

        Hatay'da gönüllü gençler, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:19
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        Hatay'da gönüllü gençlerden depremzede çocuklara moral etkinliği
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        Hatay'da gönüllü gençler, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların moral ve motivasyonunu arttırmak için etkinlik düzenledi.

        İskenderun Gençlik Merkezi üyesi gençler, Bekbele Fatih İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Gönüllü gençler, halat çekme, ip atlama, sandalye kapmaca gibi yarışmalarla depremzede çocukları eğlendirdi.

        İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan çocuklara moral verebilmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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