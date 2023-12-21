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        Hatay'da İskenderun Gençlik Merkezi üyeleri, Yemenli üniversite öğrencileriyle buluştu

        İskenderun Teknik Üniversitesinin (İSTE) gençlerin kültürlerarası farklılığı keşfetmesi amacıyla hazırladığı "Üniversite Genç Ofislerde Kültür Buluşmaları" projesi kapasımda İskenderun Gençlik Merkezi üyeleri, İSTE'de eğitim gören Yemenli öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 17:56 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:56
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        Hatay'da İskenderun Gençlik Merkezi üyeleri, Yemenli üniversite öğrencileriyle buluştu
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        İskenderun Teknik Üniversitesinin (İSTE) gençlerin kültürlerarası farklılığı keşfetmesi amacıyla hazırladığı "Üniversite Genç Ofislerde Kültür Buluşmaları" projesi kapasımda İskenderun Gençlik Merkezi üyeleri, İSTE'de eğitim gören Yemenli öğrencilerle bir araya geldi.

        İSTE Genç Ofisi'nde gerçekleşen buluşmada Yemenli öğrenciler, ülkelerinin coğrafyasını, tarihini, yöresel kıyafetlerini ve lezzetlerini İskenderun Gençlik Merkezi üyelerine tanıttı.

        Yemenli öğrenciler, buluşmada gençlik merkezi üyelerine yerli müziklerini dinleterek danslarını sergiledi

        İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, Yemenli öğrencilerle vakit geçirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Yemenli öğrencilerle yakınlaşma fırsatı bulduklarını belirten Keskin, "Türk ve Yemen öğrencilerinin kaynaşıp kültürleri hakkında sohbet ettikleri buluşmanın Yemenli öğrencilerin de kültürümüzle olan uyumuna katkı sağladığını düşünüyorum. Kültür buluşmalarını düzenli bir şekilde devam ettirip buradaki yabancı uyruklu öğrencilerimizin de kendi ülkelerinde bizim kültürümüzü güzel bir şekilde tanıtmalarını canıgönülden temenni ediyorum." dedi.

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