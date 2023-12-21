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        GÜNCELLEME - Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 21:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:41
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        GÜNCELLEME - Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlk belirlemelere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. AFAD arama kurtarma ekipleri keşif ve tedbir amaçlı bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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