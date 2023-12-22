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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:59
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        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "kurumdan hırsızlık", "mala zarar verme" "kasten yaralama", "hırsızlık", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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