Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "kurumdan hırsızlık", "mala zarar verme" "kasten yaralama", "hırsızlık", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.