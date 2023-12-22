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        Hatay'da yağma olayının şüphelisi tutuklandı

        Hatay'da, bir vatandaşın motosikletini zorla alan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:03
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        Hatay'da yağma olayının şüphelisi tutuklandı
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        Hatay'da, bir vatandaşın motosikletini zorla alan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 15 Aralık'ta bir vatandaşın motosikletini zorla alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, yağma olayının şüphelisi S.O'nun saklandığı yeri tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

        S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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