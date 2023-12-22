Hatay'da yağma olayının şüphelisi tutuklandı
Hatay'da, bir vatandaşın motosikletini zorla alan şüpheli tutuklandı.
Hatay'da, bir vatandaşın motosikletini zorla alan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri İskenderun ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 15 Aralık'ta bir vatandaşın motosikletini zorla alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, yağma olayının şüphelisi S.O'nun saklandığı yeri tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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