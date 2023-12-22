Hatay'da silahla yaralama iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık'ta Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüpheliler H.E. ve H.C.Ö'yü suç aleti tabancayla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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