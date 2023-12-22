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        Hatay'da silahla yaralama iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:17
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        Hatay'da silahla yaralama iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla yaralama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Aralık'ta Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen şüpheliler H.E. ve H.C.Ö'yü suç aleti tabancayla yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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